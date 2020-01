Mads Friis Lassen og Ilona Sak dansede sig til mange flotte resultater sammen sidste år, men det blev for meget for Mads at skulle tjene penge til at forsørge både sig selv og sin dansepartner. Det koster i omegnen af 200.000 kroner om året i blandt andet rejseudgifter, hvis man vil være danser på verdensplan. Foto: Anders Ole Olsen

Pengepres præger dansetalentets drømme

Ringsted - 30. januar 2020 kl. 06:42 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til foråret 2020 er der danmarksmesterskaber i latindans. 18-årige Mads Friis Lassen fra Ringsted er forsvarende mester i ynglingerækken. Men det bliver han ikke i år.

Hele 2019 tog så meget af Mads Friis Lassens tid med at kæmpe for at skaffe pengene til at kunne forfølge sine store danseambitioner, at han var bekymrende tæt på at knække af det.

Han har derfor meget nødtvunget måtte droppe sin dansepartner Ilona Sak fra Hviderusland.

Mads Friis Lassen og Ilona Sak begyndte at danse sammen lige op til nytåret 2019 og formåede at finde så godt sving sammen, at de opnåede flotte resultater både herhjemme og internationalt.

De havde for eksempel kun danset sammen i fire måneder, da de vandt danmarksmes- terskabet.

Men Ilona Sak havde kun opholdstilladelse i Danmark - ikke arbejdstilladelse, og derfor var Mads Friis Lassen helt alene om at skaffe indtægter til at forsørge både sig selv og sin dansepartner inklusive alle de udgifter, der er forbundet med at skulle rejse rundt til turneringer og mesterskaber.

- Jeg var nødt til at stoppe samarbejdet med Ilona. Hun er superdygtig og lige så ambitiøs, som jeg selv, men jeg kunne ikke holde til at arbejde i flere job 60-70 timer om ugen for at tjene penge og samtidig træne mindst lige så mange timer om ugen og deltage i turneringer. Ilona tog det faktisk overraskende pænt. Hun kunne godt forstå det, siger Mads Friis Lassen til DAGBLADET Ringsted.

Det unge dansetalent har nu skåret helt ind til sagens kærne. Al fremtid skal nu handle om dans og kun dans.

- Jeg har opsagt min læreplads hos Bygma. De har været meget forstående, men en lærerplads med arbejde 37 timer om ugen, tager for meget tid fra dansen, siger Mads Friis Lassen.

- Nu har jeg kun job som danseinstruktør, og jeg kan træne ved siden af. Jeg er i gang med at finde en dansepartner. Lige nu går jeg alene, holder mig selv ved lige og træner mig op til mit livs form, forklarer Mads.

Kravet til en dansepartner er, at hun skal være rasende dygtig, have samme store ambitioner som Mads og kunne forsørge sig selv.

Selv hvis det lykkes at finde en dansepartner nu, bliver det vanskeligt at træne sig klar til DM i april.

Desuden betyder det ikke noget i år, at Mads i givet fald kommer med en DM-titel fra sidste år, for det var i ynglingerækken.

Den 1. januar i år, rykkede Mads op i voksenrækkerne, og det er her de helt stor slag skal slås på dansegulvet, for der er masser af konkurrenter i hele verden, og Mads har brugt hele sit liv på at nå målet om at slå dem alle og stå øverst på skamlen til et verdensmesterskab, inden han fylder 30.

- Nu underviser jeg i dans både i Ringsted og i København. Lige nu kan jeg leve af det, og har heller ikke økonomiske problemer, fordi jeg ikke skal rejse til danseturneringer. Nu har jeg den største motivation, og det største overskud, jeg nogensinde har haft i mit dejlige liv, fortæller Mads Friis Lassen.

