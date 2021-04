Dorthe Kubel ses her med sin datter Ida. Foto: Bodil Pinholt

Penge til nyt lys er på vej til Kværkeby IF

Ringsted - 18. april 2021 kl. 06:08 Af Alexander de Summer-Brason Welford Kontakt redaktionen

- Det kommer til at glæde rigtig mange, at vi nu får noget ordentlig belysning på, så jeg er simpelthen så glad, siger Dorthe Kubel.

Hun er mangeårig frivillig i Kværkeby IF, der har modtaget 10.000 kroner i donation fra Andel, efter man har søgt i mange år.

- Vi har søgt om de her midler før, og selvfølgelig skulle i år ikke være nogen undtagelse, bemærker hun om donationsmidlerne, som foruden Kværkeby IF har fundet vej til 9 andre foreninger, som skal være med til at styrke de lokale fællesskaber rundt omkring.

Bærer præg af 1980'erne

Kværkeby IFs klubhus er fra starten af 1980'erne og er et velbesøgt sted for mange mennesker. Derfor falder de 10.000 donationskroner virkelig på et tørt sted, fortæller Dorte Kubel, som selv er kommet i sportsforeningen, siden hun var fem år, hvor hun startede til håndbold.

- Klubhuset bærer tydeligt præg af, at det er fra 80'erne. Det er rigtig brugt, kan man sige.

- Vi har både de aktive medlemmer, der bruger det. I fodboldafdelingen er vi alene 250, og så er der tennis, gymnastik og badminton. Der arrangeres også løbende fællesspisninger, Kværkeby IF Venner holder bankoaftener og vandværket holder deres generelforsamling her, så det er et meget velbesøgt klubhus, fortsætter hun og bemærker, at man vil udskifte den gamle belysning med LED-lamper, som også er godt for miljøet.

- Så det bliver en kæmpeoverraskelse for mange med de nye lys, fordi de her genkendelige røde lamper har været der siden 80'erne. Det bliver virkelig dejligt at kunne se aftensmaden og bankopladerne ordentligt.

Store forventninger til i år

I efteråret blev Kværkeby IFs omklædningsrum renoveret, og med udsigten til ny belæsning i klubhuset forventer Dorthe Kubel et godt år for den lokale sportsforening.

- Det er faktisk rigtig lækkert for os, fordi trods corona har vi en stor tilgang af nye medlemmer til vores fodboldhold. Over hele paletten er der kommet 20 nye spillere, og så er det jo bare lækkert, at det hele står knivskarpt med nyt omklædningsrum og snart ny belysning. Vi har store forventninger til det her år, fordi vi synes, at vi har meget godt at byde på, siger hun og understreger, at hos Kværkeby IF vil alle være velkomne.

I en munter tone kommer hun med en afsluttende opfordring til eventuelle gavmilde sjæle derude.

- Hvis der er nogen, som har lyst til at donere nye gardiner til os, må de gerne tage fat i mig, fordi vores gardiner er også fra 1980'erne og godt brugte efterhånden, griner hun.

Opfordring er hermed givet videre.