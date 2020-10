Ak ja - det var dengang. Det er såmænd ikke længere siden end juli 2018, at der var folkefest i Ringsted under VM i fodbold, da ringstederen Mahmut Esgici tog initiativ til at se bold på storskærm foran Sct. Bendts Kirke. Der er penge til EM næste år dog med en masse forbehold. Foto: Jens Wollesen

Penge til bold på storskærm er klar, spørgsmålet er kun om verden er

Det har dog ikke forhindret byrødderne i Ringsted i at prøve at forberede, at noget af alt det aflyste måske kan gennemføres næste år, for eksempel EM i fodbold.