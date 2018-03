Pendlerklubben indkalder til stiftende møde

Ringsted Pendlerklub inviterer alle dens medlemmer til møde i pendlerklubben den 14. marts klokken 19:00 på Vibevej 12. Til mødet, skal der blandt andet vælges en talsperson, samt et forretningsudvalg. Endvidere vil der være to oplæg, et med Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, der vil handle om pendlerklubber og hvad DSB bruger dem til og et med Morten Salicath, der er planlægger i DSB, der vil handle om fremtiden for Ringsted Station, herunder kommende arbejde.