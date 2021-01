Patienter kan snart få tilbudt intravenøs behandling i eget hjem

Borgere fra Ringsted Kommune kan i fremtiden få mulighed for at få intravenøs væskebehandling i eget hjem.

Medlemmerne af Ældre- og Genoptræningsudvalget i Ringsted Kommune har nikket til en forespørgsel fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), som via Region Sjælland foreslår kommunerne at tilbyde intravenøs behandling af borgere i eget hjem.

Ønsket er opstået i forbindelse med coronaepidemien, og formålet er, at færre sårbare borgere skal indlægges på sygehus for at modtage behandling. Det vil være med til at minimere smitterisikoen for de pågældende borgere og i samfundet generelt.