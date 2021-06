Passagerer skabte uro i tog

Et par patruljer tog imod toget på stationen og fik efterfølgende kontakt til to mænd på 25 og 58 år fra Ringsted.

De havde lavet uro i toget på grund af en intern strid, fordi den ene beskyldte den anden for at have stjålet nogle kontanter. Den påstand fandt politiet ikke underbygget, så de to mænd blev sendt i hver sin retning uden at blive sigtet for noget.