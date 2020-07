Se billedserie Fra fredag aften den 17. juli til og med søndag den 26. juli har DSB indsat togbusser mellem Ringsted og Korsør som følge af sporoptimering på Slagelse station. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Passager om togbusser: Jeg har taget ja-hatten på

Ringsted station er et af knudepunkterne for togskift som følge af sommerens store sporarbejde. DAGBLADET fulgte transitten en almindelig sommermorgen.

Ringsted - 23. juli 2020 kl. 15:15 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Parkeringspladsen ligger øde hen, som var den kulisse til en postapokalyptisk zombiefilm. Tomme biler fylder godt op på pladsen, der er i denne tid er halveret for at frigøre plads til togbusserne.

Udover DSB-personale og busschauffører, der sniksnakkende spankulerer lidt rundt, ånder alt stille denne morgen på parkeringsplads syd. Stilhed før stormen kan man godt sige, for DAGBLADET ankommer imellem to togafgange. Her er ingen travle passagerer. Endnu.

- Det plejer at forløbe i god ro og orden, forsikrer en mand, der er ansat ved DSB, inden han myndigt tjekker op på klokken på sit armbåndsur.

- Jeg tror, snart de kommer.

Togbusser i 10 dage DSB har indført togbusser fra fredag den 17. til og med søndag den 26. juli mellem Ringsted og Korsør. Det betyder, at alle fra eller til Fyn og Jylland skal stå af i Ringsted, hvor togbusser står klar på parkeringspladsen modsat stationsbygningen for at køre passagerer til Korsør med eller uden stop.

Ændringerne skyldes sporarbejde på Slagelse station, så DSB på sigt opnår mere stabil togdrift, men de vil i den ti dage lange periode selvklart give længere rejsetid.

- Indtil videre har der ikke været sure miner. Alle tager det med et smil, hævder en anden ansat, inden et tog fra København H kører ind på banelegemet, standser ved stationsbygningen.

Roligt kaos Så går det hurtigt. Op fra gangtunnelen, der forbinder sporene, vælter det ud med passagerer. Nogen ser ud, som om de tager turen tit og går med bestemte skridt henimod togbusserne, mens andre er helt rådvilde og cirkulerer rundt mellem flere forskellige, inden de tager chancen, kaster bagagen ind i rummet og stiller sig i kø.

Flere familier har svært ved at vente på den langsomme elevator nede fra gangtunnelen, så panikkede kaster de børn og bagage op ad trapperne, mens de skubber klap- og barnevogne op ad trapperne. Der er snak, latter, råb og virak, men alligevel virker DSB-personalets håndtering meget gelinde. Der er i hvert fald ingen tvære kommentarer i luften.

Det hele sker på et par minutter. Så kører togbusserne, og der bliver stille igen.

Det går langsomt Den sidste, der står tilbage er Frank Sanoh, der dagligt pendler fra Slagelse til København. Han nåede ikke toget, så derfor står han med musik i ørerne og tjekker næste afgang, så han på et tidspunkt kan komme på arbejde.

- Det kan være trælst, når man har travlt og ikke kan nå de steder hen, man havde planlagt, siger manden, der før brugte en times tid, men nu kan føje 40 minutter til rejsen mellem Slagelse og København.

- Det går da fremad, men det det går bare langsomt.

Ja-hatten er på Mere optimistisk er Hanne Nielsen, der skal fra Ringsted til Viborg.

- Vi skal hjem til Jylland og sådan cirka skifte fire gange, men det sporarbejde skal jo laves på et eller andet tidspunkt, og her er sommerferien nok meget god, siger hun til lyden af sin rullekuffert. Inden hun forsvinder ned i gangtunnellen, når hun lige at sige:

- Vi tager det, som det kommer. Det er jo bare noget med at tage ja-hatten på.