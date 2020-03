- Det er en rigtigt god aftale, som giver os nogle nye muligheder, når vi i næste uge skal forsøge at lande en aftale om en lokal erhvervspakke partierne imellem, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) om aftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at fjerne anlægsloftet i 2020.

Partier om carte blanche til nybyggeri: Pengene skal passe

Regeringen har fjernet loftet over, hvad kommunerne må bruge af penge på skoler, sportshaller og veje. Det giver nye muligheder for at sætte gang i hjulene, men pengene skal passe, siger de tre store partier i Ringsted Kommune.

Torsdag indgik regeringen imidlertid en aftale med Kommuners Landsforening og Danske Regioner om at afskaffe anlægsloftet i år. Det giver kommunerne mulighed for at bruge flere penge, og dermed støtte erhvervslivet under corona-krisen.

Normalt er der en grænse for, hvad landets 98 kommuner samlet set må bruge af penge på anlægsprojekter, kaldet anlægsloftet. Det loft er for 2020 sat til 19,1 milliarder kroner, og hvis kommunerne overskrider det, kan det føre til økonomiske sanktioner.

Hos byrådets næststørste partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, er man positive over for at udnytte det fjernede anlægsloft, men med forbehold.

- I Venstre synes vi, at det giver rigtigt god mening at se på, om der er nogle opgaver, der kan rykkes, selvfølgelig med hensyntagen til både økonomi og smittefare. Nu skal vi have dannet os et overblik over vores handlemuligheder, og så må vi tage drøftelsen politisk i næste uge, siger Klaus Hansen (V).

- Aftalen sætter nogle forventninger om, at kommunerne nu går ud og bruger en masse penge. Vi har en sund kassebeholdning i Ringsted Kommune, hvilket giver os nogle strenge at spille på, men vi skal også huske på, at der kommer en verden på den anden side af krisen, siger Henrik Hvidesten.

Selvom kommunerne har fået carte blanche til at hæve anlægsbudgettet for det indeværende år, betyder det dog ikke, at kommunerne får flere penge at rykke rundt på.

- Dér hvor vi har penge til at gå ud og lave nogle anlægsinvesteringer eller fremrykke nogle projekter, der synes jeg vi skal gøre det, men der skal også være penge tilbage på kistebunden, når krisen er ovre, siger Per Flor (S), mens viceborgmester Per Nørhave (DF) stemmer i.

- Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt, når det kommer til udligningsreformen. Men hvis det er sådan, at der er penge til det, så er Dansk Folkeparti positive over for at gøre, hvad der skal til for at sætte gang i hjulene, siger viceborgmester, Per Nørhave.

Udligningsreformen står til at sende 45,6 millioner kroner til Ringsted i den store kabale om omfordeling kommunerne imellem, men forhandlingerne er sat på standby af corona-krisen.

De politiske partier mødes onsdag og fredag i næste uge for at drøfte den lokale erhvervspakke, som byrådet brygger på.

- I ugens løb har vi indsamlet input og idéer fra det lokale erhvervsliv til erhvervspakken, og de idéer skal vi have samlet henover weekenden. Jeg håber og forventer, at vi kan have en aftale klar næste fredag, siger Henrik Hvidesten.