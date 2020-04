Tapperiet i Køge, der er et kulturhus og spillested for byens unge, er blandt inspirationskilderne, når visionerne om et mødested for unge i Ringsted drøftes.

Partier bakker op om mødested for unge

Alle partier i Børne- og Undervisningsudvalget er positive over for at arbejde videre med planerne om et mødested for unge i Ringsted. Fire ud af fem unge i Ringsted udtrykker et ønske om et mødested, viser rapport.

Øvelokaler, fredagsbar, industrikøkken og kreative værksteder. Ønskerne var mange og forskelligartede, da Ringsted Ungdomsforum og UngRingsted spurgte 598 lokale unge mellem 15 og 25 år, hvad de godt kunne tænke sig at se i et kommende mødested for unge i byen.

