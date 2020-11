Først gik de i Føtex her, så i Superbrugsen. Regningen får et par senere fra politiet. Foto: Thomas Olsen

Par smuglede andet end et barn i barnevognen

Det bliver dyrt for en 30-årig kvinde fra Køge og en 28-årig mand fra Allerød at tage barnevognen med på indkøb i Superbrugsen og Føtex i Ringsted.

Her måtte medarbejdere ringe til politiet klokken 20.48. De ansatte stod med en mand og en kvinde, der tilsyneladende havde andet end et barn i deres medbragte barnevogn, som de havde forsøgt at forlade butikken med udenom kassen.