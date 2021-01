Par i amerikanske Ringsted i chok efter voldsomme optøjer: Vi har brug for alle jeres bønner

Den ceremoni, hvormed Kongressen i USA onsdag formelt skulle udråbe den tiltrædende præsident Joe Biden som valgets vinder, udviklede sig på et øjeblik til voldelige, kaotiske scener, da en menneskemængde bestående af Trump-tilhængere løb stormløb mod Capitol Hill for at sætte en stopper for godkendelsen af valgresultatet. Foto: Alex Edelman/Ritzau Scanpix