Par blev omringet af 8-10 personer ved McDonalds

Ifølge en anmeldelse, som politiet modtog klokken 20.14, blev en 20-årig kvinde og hendes jævnaldrende kæreste under et besøg på restauranten omringet af otte til ti personer af anden etnisk oprindelse end dansk.

- Der er tale om, at de udviste en uacceptabel adfærd, som vi nu skal have undersøgt nærmere blandt andet i samarbejde med McDonalds og deres videoovervågning. Vi skal have undersøgt om, der er grundlag for en sigtelse, om det var en tilfældighed, eller der var gået en kontrovers forud for hændelsen, siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.