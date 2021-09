Par afsløret med tyvekoster i indkøbscenter

Denne mand vendte lidt senere sammen med et spædbarn tilbage til butikken, så politiet også kunne foretage anholdelse af manden, som er en 34-årig mand fra Rumænien. Han blev også sigtet for butikstyveriet i materialistforretningen, inden politiet efterfølgende fandt frem til den personbil, som de to anholdte var ankommet i til indkøbscentret.

Ved ransagning af bilen fandt politiet adskillige beklædningsgenstande med både prismærke og tyverialarmer på, ligesom politiet også fandt en pose med yderligere kosmetiske produkter, som de to anholdte mistænkte for også at have stjålet. De fundne effekter i bilen er blevet beslaglagt med henblik på nærmere undersøgelse for at få fastlagt, hvorfra effekterne formodes at være stjålet.