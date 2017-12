Se billedserie Gerda Strandsbjerg Petersen er her ved at hjælpe 1. klasse-eleverne Josephine Binder og Nikoline Sparrewath Nielsen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pantefoged har godt fat i de små

Ringsted - 28. december 2017 kl. 14:47 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hver tirsdag formiddag går 71-årige Gerda Strandsbjerg Petersen i 1. klasse på Nordbakkeskolen ved Ringsted.

Gerda Strandsbjerg Petersen er pensioneret pantefoged og har siden august har tilbudt sin hjælp til de 26 børn i klassen og deres dansklærer Simone Jensen, skriver DAGBLADET Ringsted.

Gerda Strandsbjerg Petersen er en af de fire hjælpere fra Ældre Sagen i Ringsted, som fast møder ind på skolen et par timer om ugen.

Ordningen blev indledt som et forsøg af Ældre Sagen Ringsted på Nordbakkeskolen og i den integrerede døgninstitution Tinsoldaten i Ringsted for et halvt år siden.

De første måneders erfaringer med ordningen viser, at det er blevet så stor succes, at Ældre Sagen i Ringsted nu er klar til at udvide projektet.

Det frivillige arbejde på Nordbakkeskolen har givet Gerda Strandsbjerg Petersen en forståelse for folkeskolen, og hvordan lærerne arbejder med børnene.

- Det kan være nemt at sidde derhjemme og være klog på folkeskolernes arbejde. Via de her ugentlige timer ved jeg nu, hvad det kræver at arbejde som lærer i folkeskolen. Det giver rigtig god mening, at jeg kan tilbyde ekstra hænder i en 1. klasse med 26 elever, siger 71-årige Gerda Strandsbjerg Petersen.

Da vi besøger hende i 1. klasse en tirsdag formiddag idecember, har hun allerede nået at læse med fem bøn, spillet stikbold i frikvarteret og haft en snak med et par elever, der netop i dag havde brug for lidt ekstra omsorg.