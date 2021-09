Se billedserie Biskop Peter Fischer-Møller overrækker blomster til Karin Egeberg, der sammen med Johannes Hansen har været meget aktive i forbindelse med anlæggelse af Nordrup Kirkeskov. Foto: Rune Hansen, Roskilde Stift

Palladiuspris til Nordrup Kirkeskov

Ringsted - 16. september 2021 kl. 12:09

Roskilde Stift uddeler hvert år en stor og en lille Palladiusprisen til en person eller et projekt i Roskilde Stift, som i kirkelig sammenhæng har været til gavn for mennesker på lokalplan, i provstiet eller hele stiftet.

Vinderne modtager en Palladius-statuette, en sum på henholdsvis 10.000 og 5.000 kr. samt naturligvis æren. I år gik "den lille Palladiuspris" til »Nordrup Kirkeskov« og de to ildsjæle bag projektet, menighedsrådsmedlemmerne Karin Egebjerg og Johannes Hansen.

De fik prisen for deres store arbejde i menighedsrådet i Nordrup-Farendløse, hvor man for otte år siden begyndte at tænke og arbejde med at anlægge en skov på en del af præstegårdsjorden, således at sognet kunne få glæde af den.

Det førte til, at man i foråret 2016 kunne anlægge skov på 11,47 hektar jord i forlængelse af Nordrup Kirke og kirkegård. Allerede fra begyndelsen var Karin Egeberg og Johannes Hansen meget aktiv i forberedelsen og anlæggelsen af skoven - og de har fulgt aktivt med lige siden.

En del af begrundelsen for at vælge projektet var, at projektet dels var med til at fremme den grønne omstilling, og blandt andet at få nedbragt CO2-udslippet. Men også, at menighedsrådet med kirkeskoven har været med til at give Nordrupøster sogn og hele nærområdet et nyt grønt, rekreativt område. Menighedsrådet blev en del af Grøn Kirke-netværket i 2017, og arbejder forsat aktivt med grøn drift af kirke og kirkegårde.

Den store Palladiuspris gik til "Hånden på hjertet", en ide til en telefonlinje for børn og unge i Næstved, der udsprang i foråret 2020.

Vinderne kåres af Stiftets Palladiuskomité, der består af formand for Stiftsrådet, Bodil Therkelsen, biskop Peter Fischer-Møller, samt domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen.

Prisen er opkaldt efter Sjællands første, lutherske biskop, Peder Palladius. Han er berømt for sin visitatsbog fra 1540'erne, hvor han beretter om sine rejser rundt i de sjællandske landsogne, hvori han fortæller i et jævnt og folkeligt sprog om den nye evangeliske-lutherske tro, som med reformationens indførelse blev den eneste tilladte.

Nordrup Kirkeskov er åben for alle, og der er gode stier, bålhytte, samt bord og bænke. Det udnytter kirken også til at holde gudstjenester og forskellige arrangementer i skoven, for eksempel fejrede man skovens 5-årsfødselsdag søndag den 5. september med fællesspisning, musik og sang i skoven.