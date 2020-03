Pædagoger vil kontakte børnefamilier en gang om ugen

Derfor vil pædagoger fra Ringsted Kommune én gang om ugen kontakte familier med børn fra 0-6 år for at give sparring og inspiration til den anderledes hverdag, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Det skal skabe tryghed for alle og samtidig give os de bedste forudsætninger for at hjælpe familier med særlige behov, oplyser Gitte Løvgren, der er direktør for børne- og skoleområdet i Ringsted Kommune.