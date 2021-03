Påskesjov for dagpleje- og vuggestuebørn

Inspiration og redskaber Formålet med inspirationshæftet er at give dagplejere og pædagogisk personale inspiration og redskaber til at igangsætte bevægelsesaktiviteter, der stimulerer og udvikler børnenes motorik.

En undersøgelse, som Børneulykkesfonden har foretaget blandt dagplejere og pædagoger, ledere og andre ansatte i vuggestuer og private pasningsordninger viser, at der er brug for ny inspiration. 73,8 procent af respondenterne svarer, at de gerne vil lave flere bevægelseslege med børnene, men at mangel på tid og inspiration er de primære årsager til, at de forhindres i at gøre det.