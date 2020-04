Pårørende om lukkede plejehjem: Det er psykisk tortur

- Både min kone og jeg skal nok komme igennem det her og overleve. Jeg bekymrer mig for den ældre borger, for hvor går grænsen mellem smittebeskyttelse og en frihedsberøvelse, der ligner psykisk tortur?

Hans egen svigermor er dement og bor på et af kommunens tre plejehjem, der har været lukket for besøg siden begyndelsen af april for at forhindre smittespredning af coronavirus.

Med sundhedsmyndighedernes netop opdaterede retningslinjer for pårørendebesøg udenfor, mener han, at det kun kan gå for langsomt.

Samme overbevisning har borgmester Henrik Hvidesten (V), der i dag tirsdag igangsætter processen med at åbne for udebesøg på plejehjemmene.

- Vi skal have indkaldt til ekstraordinære møder og have en chance for at inddrage alle nødvendige parter, men hvis tidsplanen holder, og der er ellers fuld enighed og flertal for det, tænker jeg, vi kan åbne op i næste uge, siger borgmesteren.