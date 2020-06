Se billedserie De vilde blomsters dag søndag fik omkring 20 naturinteresserede mennesker til at besøge det smukke Kværkeby Fuglereservat. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

På tur mellem kulsukker og hyldemor

Ringsted - 21. juni 2020 kl. 17:33 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kværkeby: Mellem høje træer og en let brise i søerne er Kværkeby Fuglereservat en bogstavelig oase af natur med historier i. Dem valgte godt 20 deltagere at få noget mere at vide om på »De vilde blomsters dag« søndag på en rundvisning med guiderne Jon Feilberg og Inger Ambus.

Gæsterne i reservatet skal ikke engang fem meter ind ad lågen, før der står spændende blomster og planter.

- Det her er en kulsukker, fortalte Jon Feilberg om en høj plante med blomster i blålilla farver. Det har ikke meget med hverken kul eller sukker at gøre. Man skal da også under jorden for at finde forklaringen.

- Planten har rødder, der er sorte udenpå og hvide indeni. Det hvide smager sødligt. Derfor kulsukker, forklarede Jon Feilberg.

Inger Ambus skyndte sig at tilføje, at man ike skal begynde at spise den, bare fordi den lyder til at smage af noget sødligt rart.

- Der er lavet forsøg med at fodre små, hvide mus med kulsukker. De kunne ikke tåle det, sagde Inger Ambus.

Moderen i træet

Det myldrer her og der og alle vegne i naturen med blomstrende hyldetræer, også i fuglereservatet.

Men inden man lige skulle finde på at plukke de flotte hvide kroner, er det en god ide lige at spørge træet om lov først, ellers risikerer man, at hyldemor bliver knotten.

Hylden hed sig i gamle dage at have helende evner. Hvis man spurgte hyldemor pænt, kunne blade og blomster hele nærmest hvad som helst, fortalte Jon Feilberg.

Lidt havetips fik folk også med hjem, for eksempel om den irriterende bjørneklo.

Sådan nogle gror der også i fuglereservatet, men de har lov at være det. Det er nemlig den normale bjørneklo og ikke den invasive kæmpebjørneklo.

Man kan se forskellen på dem ved at kigge på bladene. Den normale bjørneklo har rundere blade og bliver heller ikke nær så høj som kæmpebjørnekloen.

Et godt råd fra de to guider er, at hvis man vil fjerne bjørneklo eller skærmplanter i det hele taget, skal det ikke være solskinsvejr.

Skærmplanter har indvendige safter, der kan give forbrændinger på huden, når solen skinner.

Og den del af historiefortællingen til gæsterne på de vilde blomsters dag er god nok.

Det er nok knap så sandt, at Fanden dengang himmel og jord blev skabt, satte tænderne i visse græsarters blade i arrigskab over, at Gud skabte en flottere græs end Fanden selv.