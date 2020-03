Se billedserie I 43 år har Peter Vermehren været tilknyttet tandklinikken på Valdemarskolen. Godt 30 af de år har han brugt som overtandlæge med det samlede ansvar for Ringsted Kommunes tandpleje. Foto: Jens Wollesen

Overtandlæge takker af efter 43 år

Ringsted - 02. marts 2020

»Valdemarskolen blev min skæbne.« Sådan lød overskriften for den tale, som 69-årige Peter Vermehren Jensen holdt til sin afskedsreception fredag eftermiddag.

Som overtandlæge i godt 30 år i Ringsted Kommunes tandpleje har han haft ansvaret for kommunens fire klinikker, men mandag er det slut. Peter Vermehren går på pension og bliver afløst af yngre kræfter.

- Jeg har haft tre måneder til at forberede mig på det, men det bliver svært at forlade noget, der har været min hobby gennem mange år. Jeg kommer til at savne hverdagen med mine kolleger og kontakten med børn og forældre, siger Peter Vermehren Jensen til DAGBLADET.

Gennem sine 43 år på Valdemarskolens Tandklinik har den garvede tandlæge haft de samme klinikassistenter ved sin side størstedelen af årene. Käthe, Edel og Inger Margrethe.

Soldater med dårlige tænder Peter Vermehren Jensen blev uddannet fra Tandlægeskolen i København i 1975, og aftjente efterfølgende sin værnepligt som tandlæge på Vordingborg Kaserne.

Her så han unge mænd med så dårlige tænder, at enkelte måtte have hele gebisset ud og få helproteser i 20-års-alderen.

- Jeg tænkte, at det ikke kunne være rigtigt, at børn og unge skulle have så dårlige tænder, sagde Peter Vermehren Jensen i sin tale om baggrunden for at børn og unges tandpleje blev hans passion.

Heldigvis er mundhygiejnen hos de børn og unge, som den nu pensionerede tandlæge har set gennem årene blev bedre generation for generation.

- Der er stadig en 8-10 procent, som får huller, men generelt ser vi meget færre huller i dag end tidligere, siger Peter Vermehren Jensen.

Tid til rejser Mandag overlader den 69-årige ansvaret for Ringsted Kommunes tandpleje til Signe Køstner Laustsen.

Den nyfundne fritid skal bruges på hus, have og rejser, og allerede næstkommende weekend står den på fodboldtur med sønnerne til London, hvor Arsenal møder Vermehrens helte fra West Ham.

- Tak for de mange gode år i tandplejen, sagde Peter Vermehren og sluttede af med et ønske til kommunen:

- Jeg håber på en positiv fremtid for Ringsteds kommunale tandpleje. Selvfølgelig helst i en samlet tandpleje på en centralklinik.