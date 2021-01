Overtager tøjbutik under coronaens rasen

Din Tøjmand og Mr var indtil for et år siden konkurrerende herretøjskæder, men da Din Tøjmand gik i betalingsstandsning, købte Mr rettighederne til navnet, og det er bl.a. derfor, Anders Thestrup nu kan kalde sig den første indehaver af begge kædenavne.

- De to forretninger henvender sig til et forskelligt publikum og har forskellige mærker, og så glæder vi os til, at vi kan henvise kunderne til de respektive forretninger, siger Anders Thestrup.

- Det har da givet nogle skrupler og nogle tanker, men når Keld og jeg har kigget på det, har vi følt, at der var langt flere plusser end minusser. Nogle gange skal man måske være aggressiv, når det ser lidt sort ud. Så kan man måske få tingene til en anden pris, og der er en god omsætning i forretningen, som vi tror på. Vi vil være kede af at sende den omsætning ud af byen, siger Anders Thestrup og fortsætter:

- Nu gør vi det i en tid, hvor man skulle mene, at der er rigeligt at gøre med bare at overleve. Det er da underligt at købe en butik i de her tider, for vi aner ikke, hvornår vi skal åbne, men vi er fortrøstningsfulde, og der er da en lille rumlen i maven på den gode måde.