Overrasket slagter lukker butikken

Benløse Slagteren har meddelt, at forretningen lukker 6. februar i lokalerne på Roskildevej 182 i Benløse ved Ringsted.

Ejendommen, der har været til salg i seks til syv år, er blevet solgt. Indehaver af Benløse Slagteren Niels Drejer havde håbet, at han kunne blive i lejemålet, men det var ikke muligt at nå til enighed om lejeprisen med den nye ejer af bygningen.

Siden ejendommen blev sat til salg, har Niels Drejer været på udkig efter egnede lokaler i Ringsted. Det har ikke været muligt at finde lejemål til en passende husleje.

Når Benløse Slagteren drejer nøglen for sidste gang den 6. februar på Roskildevej 182, står Ringsted og Benløse uden en selvstændig slagterforretning - en gammeldags slagter, der laver alting selv.

Pensionister i klemme

Niels Drejer håber stadig, at det kan lade sig gøre at finde andre lokaler, så forretningen kan videreføres. Om ikke andet et storkøkken, hvor der kan laves mad til pensionister.