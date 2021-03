Overraskelse ventede indbrudstyve i tandklinik

- Jeg sparkede til en sølje ude på gaden, fordi jeg blev rigtig vred over det. Og så var jeg overrasket, fordi hvem fanden står op en søndag nat for at lave et knæk? Der er heller ikke noget at komme efter her, og det står tydeligt på facaden, at vi har overvågning, så det har været totalt spild af energi. How low can you go, spørger hun sig selv.