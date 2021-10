Overfaldt ekskone foran datter

Senere samme dag overfaldt han hende på en adresse i Ringsted. Det gjorde han ifølge anklagen med et kraftigt slag i hovedet, ved at rive hende i håret og trække hende ned på gulvet, ligesom han med en hånd tog fat om halsen på kvinden og trykkede til, så kvinden havde problemer med at trække vejret.

Tiltalte, der ikke tidligere er straffet, har erkendt at have sendt Messengerbeskeden til kvinden, men nægter sig skyldig i forhold 1 på grund af manglende forsæt. Men Retten i Roskilde har lagt vægt på, at beskeden er sendt på et tidspunkt, hvor manden var kommet for at have samvær med datteren, og manden og ekskonen var blevet uenige om afviklingen af samværet. Retten mener altså, at manden havde det fornødne forsæt, og han blev kendt skyldig.