Over 40.000 kroner samlet ind i Ringsted

Ringsted - 05. juni 2021 kl. 06:12 Af Alexander de Summer-Brason Welford

I Danmark rammes årligt godt 5.000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. Det svarer til cirka 15 personer hver dag.

En hjertestarter kan derfor gøre forskellen på liv og død. Efter Hjerteforeningens Landsuddeling den 30. maj kommer der nu to hjertestartere mere til Ringsted Kommune, da man lokalt fik samlet hele 43.182 kroner ind til formålet.

- Vi er glade for og stolte over opbakningen til Hjerteforeningens Landsuddeling. Tak for indsatsen til indsamlerne og til alle, der har doneret. Hjertestarterne kan helt konkret komme til at gøre forskellen på liv og død, siger Søren Hansen, som er lokal ambassadør for Landsuddelingen samt formand for Hjerteforeningen i Ringsted, i en pressemeddelelse.

Mere tryghed

For at sikre sig en hjertestarter til sit lokalområde skulle man dække 15 indsamlingsruter til landsuddelingen. De to hjertestartere kommer til at hænge ved Ringsted Lilleskole i Vetterslev Høm, som DAGBLADET kunne berette om tidligere på ugen, samt ved ABF Klosterparken i Degnesvinget i Ringsted.

- På den måde bliver Ringsted Kommune et mere trygt sted at bo, hvis en nabo, et kært familiemedlem, en kollega eller andre falder om med hjertestop, siger Søren Hansen om hjertestarterne, der kommer til at være døgntilgængelige og registret på hjertestarter.dk.

Millioner på landsplan

På landsplan blev der samlet 3,1 millioner kroner sammen ved landsuddelingen. I alt har det kastet 121 hjertestartere af sig samt forlænget 81 ServicePlus-aftaler, som sikrer, at hjertestarterne er funktionsdygtige i et år frem.

- Det er fakta, at hjertestartere redder liv. Derfor er det vigtigt for os i Hjerteforeningen at hjælpe til at få flere døgntilgængelige hjertestartere op i Danmark. Og det er afgørende, at hjertestarterne fungerer, når de skal bruges. Så jeg er glad for og stolt over, at så mange danskere har valgt at bruge deres tid på at samle ind, og at så mange har valgt at støtte med deres donation, siger Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen, i pressemeddelelsen.

Du kan læse mere om Landsuddelingen på landsuddeling.dk.

På hjertestarter.dk kan du få overblik over placeringerne af hjertestarterne i Ringsted Kommune samt melde dig som hjerteløber.