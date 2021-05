Slagtilbud på mærkevarer fra Hugo Boss, Lacoste og 46 andre outletbutikker har henover de seneste syv år kastet overskud af sig for Ringsted Outletcenter, som nu tilmed kan fremvise et rekordhøjt overskud på 66,7 mio. kr. for 2020. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Outletcenter genovervejer udvidelse efter rekordhøjt overskud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Outletcenter genovervejer udvidelse efter rekordhøjt overskud

Ringsted - 03. maj 2021 kl. 13:02 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Det har været et sort år for mange handelsdrivende, men 2020 har kun været positiv for Ringsted Outletcenter.

Landets eneste outletcenter med mærkevarer til billige priser har netop offentliggjort årsregnskabet for 2020, som føjer et rekordhøjt overskud på 66,7 mio. kr. til de seneste syv års fremgang på bundlinjen.

Trods pandemi og nedlukning indhentede Ringsted Outletcenter og ejerne, det børsnoterede Agat Ejendomme og kapitalfonden Capman, hurtigt tabet efter butikslukninger. Årets gode resultat skyldes dog også, at et muligt salg af outletcenteret blev skrinlagt efter pandemiens indtog, lyder det i årsrapporten.

- Ledelsen besluttede ultimo 2020 som et led i et strategiskifte, at Ringsted Outlet skal beholdes i en længere periode, hvor der skal arbejdes med fortsat at udvikle og optimere centret, står der i regnskabet, hvor ejerne også bebuder, at de genovervejer sidste års udvidelsesplaner.

- Samtidig arbejdes der videre med muligheden for at udvide outletcentret

Ringsted Outletcenter åbnede i 2008 og er siden vokset til 48 butikker og to restauranter. Outletcenteret, har en udlejningsgrad på 95 pct. og har senest indgået lejekontrakter med bl.a. Hummel, Bianco og Name It. Lejeindtægter for 2020 var på 19,4 mio. kroner, hvilket er to millioner kroner bedre end året før.