En del butikker i Ringsted Outlet er åbnet igen. Det anbefales at man kommer på hverdage eller på ydertidspunkter for at undgå kødannelse.

Outlet vender tilbage til normale åbningstider

Ringsted - 07. maj 2020 kl. 18:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stor del af butikkerne i Ringsted Outlet er nu åbnet igen.

Sikkerhedsprocedurerne i forbindelse med Covid-19 gør imidlertid, at forholdene er lidt anderledes end normalt. Det kan blandt andet betyde kø uden for butikkerne. Derfor opfordres kunder til at kigge forbi på hverdage eller i ydertimerne af åbningstiderne.

På lørdag går butikkerne i Ringsted Outlet over til almindelige åbningstiderne, og det betyder, at der er åbent til klokken 18 her i weekenden.

Ringsted Outlet gør opmærksom på, at spidsbelastningstiderne er lørdag mellem klokken 12 og 15, så her vil risikoen for kødannelse være størst.

På Ringsted Outlets hjemmeside kan man se hvilke butikker, der er åbne.