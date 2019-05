Center manager i Ringsted Outlet Jeanette Jussing Amdal står her på første sal i administrationsbygningen ved McDonalds. I baggrunden ses Nike-forretningen i bygningen med de to hvide gavle. Det er til højre for den, at det op til 20 meter høje parkeringshus skal placeres. Foto: Kim Rasmussen

Outlet skal udvides med 25 butikker

- Nu skal vi i første omgang have godkendt vores projekt og herefter går vi i gang med at forhandle lejeaftaler på plads til de nye butikslokaler. Først herefter går vi i gang med at bygge nyt, siger center manager i Ringsted Outlet Jeanette Jussing Amdal.

Den ønskede markante udvidelse af Ringsted Outlet ventes at tage et sted mellem to og to et halvt år. Arbejdet skal efter planen gå i gang i 2020 og være færdig i 2022.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her