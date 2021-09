Se billedserie Konditor Anne Lise Sigvardsen fik sølv. Foto: Rie Neuchs ©

Send til din ven. X Artiklen: Otte elever fra ZBC har vist topniveau og fået medalje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Otte elever fra ZBC har vist topniveau og fået medalje

Ringsted - 30. september 2021 kl. 18:55 Af Mads Dam Bendtsen Kontakt redaktionen

80 nyuddannede håndværkere fik tirsdag overrakt Håndværkerforeningens medalje under overværelse af dronning Margrethe. Medaljen er et bevis på, at de, på trods af coronaudfordringer, har afsluttet deres håndværksuddannelse på absolut topniveau.

Blandt de 80 medaljemodtagere var otte elever fra ZBC Ringsted - tre urmagere, tre konditorer og to bagere.

Af bagerne fik Ronni Flade, der har haft elevplads på Bageriet Sløjfen i Vanløse, en bronzemedalje. Sanjiv Giri, der har haft elevplads hos Andersen Bakery i København, fik sølv.

Konditor Maria Tørnstrøm Zyahana med elevplads hos BC Hospitality Grou, fik en sølvmedalje. Det gjorde også Anne Lise Sigvardsen fra Hotel D'Angleterre og Louise Zeeb Engmann Thomsen fra Confecture Copenhagen.

De tre urmagere, der fik medalje, var Tobias Tino Beuchert (Bidstrup Ure, guld og sølv), Philip Richter Nissen (Uhrfirma Jules Jürgensen) og Kristoffer Grum Jakobsen (Center-Klokken), der alle fik en bronzemedalje.

Hvad dygtighed kan føre til Medaljeoverrækkelsen er en tradition, som går mere end 150 år tilbage, og siden 1927 har Kongehuset deltaget ved den årlige uddeling af Håndværkerforeningen Københavns medalje til årets dygtigste nyuddannede håndværkere. Tirsdag aften trådte 80 nye håndværkersvende så ind i rækken af medaljemodtagere ved en stor ceremoni på Københavns Rådhus. Blandt de ca. 600 gæster på rådhuset var flere borgmestre, tidligere Æreshåndværkere, repræsentanter fra erhvervsliv, laug, organisationer og erhvervsskolerne. Og naturligvis medaljemodtagernes læremestre og familier.

- Medaljeuddelingen en vigtig fejring af, at de unge håndværkere har afsluttet deres uddannelse med et rigtigt flot resultat. Det er en særlig hæder, som disse unge håndværkere modtager, siger Håndværkerforeningens formand, malermester og oldermand Per Vangekjær.

De 80 medaljemodtagere er uddannet inden for 24 forskellige fag, og det er med til at vise bredden af håndværket. Fælles for alle er, at de har afsluttet deres svendeprøve med topkarakterer.

- Med Håndværkerforeningens medalje hylder vi årets dygtigste nyuddannede håndværkere for at vise, hvad faglig dygtighed og engagement kan føre til, siger Per Vangekjær.