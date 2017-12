Skelpælene på billedet viser, hvor skellet mellem lodsejernes jorde og kommunens ejendom ligger. Der burde have været vejrabatter mellem skelpælene og asfaltkanten, men det mangler på cirka 1300 meter af vejen. Flere steder i begge sider. Det bliver nu skattekroner, der skal betale for at få genetableret rabatterne. Foto: Jens Wollesen

Optrapning: Politiet skal bevogte voldpløjet vej

Kommunen har derfor nu kontaktet politiet for at få at vide, hvornår politiet har mulighed for at sende patruljer til Havemøllevej for at passe på vejarbejderne, mens de genopretter rabatterne.