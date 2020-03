Optræk til uro i park

Lørdag eftermiddag klokken 14.32 fik politiet en henvendelse fra en 48-årig lokal mand, som var utryg ved en anden lokal mand på grund af optræk til uorden mellem de to.

De to mænd havde åbenbart kun været verbalt uenige om et eller andet, men ved kontrollen af dem fandt politiet den 44-årige i besiddelse af en ulovlig, enhåndsbetjent foldekniv samt cirka 60 gram hash. Han blev derfor sigtet for den ulovlige besiddelse af disse effekter, som blev beslaglagt som bevis og med henblik på senere konfiskation og destruktion.