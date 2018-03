Oprykning sætter fut i drømme om store oplevelser

- Der er ingen tvivl om, at vi bliver mere synlige. Men vi kan ikke bare gå ud til vores samarbejdspartnere og sige, at vi skal have flere penge. Det skal være en oplevelse at gå til håndbold. Derfor tænker vi meget i at bygge noget op omkring holdet, siger Lars Nila Nielsen, der er sponsoransvarlig i TMS Ringsted.