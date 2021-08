Beboere på Dronningsgade frygter, at stofmisbrugere og kriminelle vil præge kvarteret i fremtiden. Privatfoto

Oprør på gade: Vores børn kommer til at færdes side om side med stofmisbrugere og kriminelle

Ringsted - 18. august 2021 kl. 20:43 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Beboerne på Dronningensgade ville sikkert ønske, at der i virkeligheden var tale om forkert taghældning eller kunstnerisk byggeskik, når otte »skæve boliger« skyder op på den tomme byggegrund mellem Dronningensgade og Prinsensvej i Ringsted.

Men nej, de skæve boliger kommer til at huse borgere, der af flere forskellige årsager ikke kan administrere at leve i almindelig bolig, hvilket beboerne fra vejen ikke mener er specielt hensigtsmæssigt - hverken overfor kvarterets mange børnefamilier eller borgerne selv, der kommer til at flokkes side om side.

Møde uden politikere Tirsdag aften mødte 26 ud af 29 beboere fra Dronningensgade op til et borgermøde, der desværre var helt uden politisk gennemslagskraft ifølge Per Kenneth Larsen, Jimmy Larsen og Brian Boksa, der alle bor på Dronningensgade.

- Der var lagt op til et stort borgermøde med dialog mellem borgere og politikere, men de ansvarlige politikere glimtede ved deres fravær. Det vil sige, at det ikke blev den dialog, vi havde håbet, i stedet blev det rent informationsmøde fra kommunens repræsentanter, siger Per Kenneth Larsen og slår fast:

- Det er for dårligt. Når vi er så mange borgere, der stiller op, er det mindste politikerne kan gøre, er at møde op og lytte.

Ikke hørt naboerne Jimmy Larsen tager til genmæle, når nu der ikke var politisk ørenlyd til gårsdagens borgermøde.

- Det er primært socialpsykiatrien, og ikke os borgere, der er blevet hørt i den her sag. Det er meget bekvemt, at de skæve boliger skal ligge på en adresse, hvor der i forvejen er et socialpsykiatrisk tilbud lidt længere nede ad vejen, siger Jimmy Larsen og slår fast:

- For os almindelige beboere i kvarteret, er det en stor bekymring, at vores børn skal færdes side om side med stærkt medicinerede, psykisk syge, stofmisbrugere, eller kriminellem der lige så godt, hvis ikke på endnu bedre betingelser kunne bo ude på kasernegrunden.

Den bedste placering Efter en ekspertgruppe fastslog, at en central placering var bedre end en placering udenfor bykernen, godkendte Plan- og Boligudvalget adressen som den bedste erstatning for de nuværende skæve boliger, der ligger på Dagmarsgade.

Beboergruppen fra Dronningensgade skynder sig at slå fast, at de ikke har et problem med skæve boliger som sådan. Det er selve placeringen, de hæfter sig ved.

- Man har selvfølgelig undersøgt flere forskellige placeringer, men har af uransagelige årsager valgt den værste. Man har så en alternativ placering på kasernen, som ikke ligger i et villakvarter, og hvor der i forvejen er mange institutioner, siger Per Kenneth Larsen, der sammen med sine medborgere også undrer sig over, at der igen og igen bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt grunden imellem Prinsensvej og Dronningensgade er egnet.

- På Prinsensvej har man bøjet en masse reglementer og indhentet dispensationer for at fylde en lille grund, mens man på kasernen bare ville kunne begynde at bygge og endda udvide, hvis der skulle være behov for det, supplerer Jimmy Larsen.

Ingen jordbundsprøver Derudover er der heller ikke blevet foretaget jordbundsprøver på Prinsensvej, hvilket borgerne mener kan blive et problem, når regnestykket skal gøres op.

- De skæve boliger koster 7,5 mio. kroner, men der er kun sat 200-300.000 kroner af til sådan noget som jordundersøgelser, siger Jimmy Larsen og tilføjer:

- Man har haft mange andre muligheder, og det er hele problemet. Det er et bekvemmelighedsspørgsmål, fordi der allerede ligger noget eksisterende på Prinsensvej.

Politisk blindhed Det er dog hverken jordbund eller økonomi, der får borgerne på barrikaderne, men »politisk biindhed«.

- Vores bekymring er selvfølgelig, at de her borgere har netværk, som vil tiltrække flere af samme slags. Vi ved jo godt, at der er meget aktivitet omkring sådan et sted. Der vil være et rend af mennesker, siger Per Kenneth Larsen og slutter:

- Vi er frustrerede over, at der ikke er nogen politiker, der stiller op for os og vores børn.