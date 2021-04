Helle Vilsner sidder i skolebestyrelsen på Ringsted Friskole på Vibevej. Både Helle og hendes to børn er utrygge, når de skal krydse Køgevej, og derfor har hun foreslået at etablere stoplys på det eksisterende fodgængerfelt ved tankstationen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Opråb til byråd: Gør nu Køgevej mere sikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opråb til byråd: Gør nu Køgevej mere sikker

Ringsted - 12. april 2021 kl. 14:31 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Først var der ulykken ved Kværkeby Friskole, hvor en bil ramlede lige ind i en skolepige, der heldigvis slap med skræmmer og forskrækkelsen. Så har der været klager over manglende belysning, der lader cyklister og fodgængere fare rundt i mørke, og nu er der igen landet en ny sag fra Køgevej på politikernes bord.

- Jeg kunne tydeligt se, at Køgevej er en varm kartoffel, da jeg lagde forslaget på Facebook. Der er altid for og imod, men de fleste var enige om, at folk får lov til at køre alt for hurtigt, siger Helle Vilsner, hvis forslag om at opgradere det nuværende fodgængerfelt ved Prinsensvej og tankstationen (Køgevej 40) med lysregulering har opnået 200 stemmer og derfor bliver behandlet på byrådsmødet i aften, mandag.

Ingen stopper

Helle Vilsner er mor til to børn og sidder i skolebestyrelsen på Ringsted Privatskole på den anden side af Køgevej. Her har man i årevis snakket om, at det ville være på sin plads at få etableret et fodgængerfelt med stoplys, så skolens børn kunne komme sikkert over vejen. Det nuværende fodgængerfelt stopper ingen ved.

- Jeg tog teten, fordi det ganske enkelt er vigtigt, at man kan komme sikkert over Køgevej. Vejens beskaffenhed indbyder til, at man kører stærkt, og jeg tænker, at det kun er et spørgsmål om tid, før nogle bliver kørt ned og kommer til skade, siger Helle Vilsner og slår fast, at det særligt er børnene, hun tænker på.

- Når jeg følger mine børn til skole, skal jeg næsten jokke ud foran en bil, før de holder stille. Hvis man bare står og venter ved fodgængerfeltet, er der ingen, der stopper.

Helle Vilsner har fremsat forslaget med blikket rettet mod et fodgængerfelt, men hun udelukker ikke, at Ringsted Kommune burde finde en samlet løsning for hele Køgevej.

- Der er mange, der har kommenteret på, at det generelt halter med trafiksikkerheden i Ringsted. Jeg bor i det gamle kaserneområde og på hele strækningen ud af Kaserne Allé er der ikke et eneste fodgængerfelt, siger Helle Vilsner, der mener, at de kan starte med Køgevej, hvor nye butikker som Aldi og Jysk og et stort opland skaber mere trafik.

- Jeg håber da helt klart, at byrådet vil tage imod forslaget og erkende, at vi er mange, der ønsker en løsning, der kan gøre Køgevej mere sikker.