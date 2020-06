Se billedserie - Vi søger unge, der vil være med i Ringsted Ungdomsforum og engagere sig i events og komme med til vores møder. Der er plads til alle, og man kommer bare ned, når man ser, at der møder på Facebook, siger Cecilie Hansen (th.) fra Ringsted Ungdomsforum. Fra venstre er det Stine Nielsen og Stine Fredholm. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Opråb til byråd: Det er på tide at prioritere os unge

Flere unge i Ringsted peger på, at der mangler et mødested for unge i alderen 15-25 år. - Lige nu tager man til andre byer, siger Cecilie Hansen fra Ringsted Ungdomsforum.

Ringsted er der ikke rigtig nogen, der tager til eller bliver i. Det er sådan set bare et sted, man bor.

Sådan siger 23-årige Cecilie Hansen, der altid har boet i byen, som slår sig op på at have mange muligheder - bare ikke for de unge, spørger man Cecilie og resten af Ringsted Ungdomsforum, der er de unges stemme i kommunen.

Sammen med Ringsted Ungdomsskole har de netop offentliggjort en stor undersøgelse om behovet for et nyt mødested for unge i alderen 15-25 år.

Her savner hele 80 procent ud af 598 adspurgte unge i samme målgruppe et nyt centralt hænge-ud-sted som alternativ til de allerede eksisterende ungdomstilbud som for eksempel Ringsted Ungdomsskole og foreningslivet.

- Det handler kort og godt om, at vi gerne vil skabe en ungdomskultur i Ringsted. Det har man ikke på samme måde her som i andre provinsbyer, og de fleste, jeg kender, tager enten til Insp eller Gimle i Roskilde eller til ungdomsskolen i Næstved, siger Cecilie Hansen og tilføjer:

- Tilbuddene til unge i Ringsted ligger spredt, og går man på gymnasiet eller 10.klasseskolerne er campusområdet altså rigtigt langt væk fra bykernen og ungdomsskolen. Vi vil gerne have et centralt sted, der samler de unge bedre og mere.

Mangler faste lokaler Det er ikke kun målet om at få flere unge til at blive i byen, men også andre lavpraktiske årsager, der presser sig på for de unge.

- I Ringsted Ungdomsforum har vi haft rigtigt svært ved at finde lokaler til at holde arrangementer, og når vi ikke kan det, så er der jo heller ikke nogen, der vil være med. Det engagerer os at få vores eget sted, vi kan bruge, når og som det passer os, siger Cecilie Hansen, der mener, at et nyt ungdomshus vil få aktiveret flere, der bare hænger ud på gaden i stedet for at gå til fodbold.

- I vores verden er aktiviteter, der samler folk, som en madklub eller små koncerter, vigtige. Det er ofte vigtigere med mange små arrangementer end de store, for så har vi flere sociale møder, siger Cecilie Hansen om aktiviteterne, der gerne skal ske i fællesskab med andre unge.

Som Cecilie Hansen nævner, kunne aktiviteter være at fixe knallerter i et metal- og autoværksted, lave mad til fællesspisning i et storkøkken, jamme musik i øvelokalet eller bare hænge ud i cafeen med spil og sodavand.

- Målgruppen er rigtigt bred, men når vi afholder madklub, har vi erfaret, at der både kommer 17- og 21-årige. Man kunne lave fælles aktiviteter, som musik og madlavning, så på den måde tænker jeg ikke, det bliver så svært at samle folk, når først musikken spiller, siger Cecilie Hansen.

Kreativt og fleksibelt hus I ungdomsforums drømme ligner mødestedet et kreativt og multifunktionelt legohus, hvor hver klods og farve er forskellig fra hinanden. Om det skal være nye eller gamle lokaler, fonds- eller kommunaldrevet ved Ringsted Ungdomsforum endnu ikke.

Men det skal i hvert fald ligge centralt i Ringsted, med tiden kunne laves om alt efter aktivitet og arrangement og endelig: Drives af og for unge.

- Hvis vi tænker stort, har vi rigtigt mange drømme om, hvad vi kunne tænke os. En koncertsal, et stort fælleskøkken og forskellige fleksible rum til alle mulige aktiviteter, siger Cecilie Hansen og tilføjer:

- Det hele handler dog lidt om, hvad der er penge til.

Politisk velvilje? Man kan også sige, at det hele handler lidt, om hvad Børne- og Undervisningsudvalget på deres kommende mandagsmøde indstiller til på baggrund af undersøgelsen.

- Vi vil gerne give unge mennesker et samlingspunkt, så de ikke bare har lyst til at blive i byen, men også flytte tilbage til den, når de er færdige med at studere, siger Cecilie Hansen og slår fast:

- Det er på tide, at byrådet prioriterer os unge, så vi kan få skabt den ungdomskultur, der ikke eksisterer i Ringsted i dag.

