Opråb fra borgere: Vi tør ikke gå i park efter klokken 16

- For halvandet til to år siden blev jeg kontaktet af tilflyttere til et rækkehus lige ved siden af legepladsen. De var chokerede over alt det, de oplever, allerede fra 16-tiden. De fortæller om unge mennesker, der både tager og sælger stoffer. De unge skaber en utryg stemning, og de råber efter forbipasserende. Jeg har talt med en del borgere, som vil ikke opholde sig i Klosterlunden efter klokken 16, sagde Mette Ahm-Petersen og tilføjede:

- Borgerne har holdt møder med SSP, borgmesteren og kommunaldirektøren og det gav dem et håb, men det er nu forsvundet.

Der var stor interesse blandt byrådskollegerne for at få gjort noget ved problematikken.

- Der skal gøres noget ved det her, men det er ikke for at beskytte legepladsen. Det er de unge, der ikke kan opføre sig ordentligt, der er problemet. Det kalder på en øget indsats - mere SSP og et sted at være for de unge, mente Enhedslistens Henrik Kjær.

- Jeg er enig med Henrik Kjær. Vi skal gøre noget ved problemet. Ellers flytter det bare til et andet sted i byen. Vi må se på, hvad det er for en gruppe og hvad der kan gøres, sagde SF's Britta Nielsen.

Der har tidligere været problemer med unge, der har opholdt sig i Klosterlunden, hvor også træpavillonen i perioder har oplevet en hårdhændet behandling.

- Da vi havde problemet for et par år siden, var jeg til møde på politistationen, dengang der var politi i byen. De begyndte at patruljere i området og det er de formentligt holdt op med og så er problemet vendt tilbage. Det er ærgerligt, at de borgere, som opfører sig ordentligt, skal få ødelagt goderne, påpegede Dansk Folkepartis Per Nørhave.

Alle i byrådssalen ønskede at bevare adgangen til den store legeplads for byens borgere.

- Vi har tre punkter i denne sag. Det vigtigste er, at børn og deres forældre kan bruge legepladsen og at borgerne kan færdes trygt i Klosterlunden.

Det andet punkt, der skal gøres noget ved, er de unge, der laver ballade. Desuden koster det jo penge at reparere legepladsen, når der blvier udøvet hærværk, sagde Venstres Johnny Brown Lundberg Dahlgaard.

Konservatives Finn Andersen og Andreas Karlsen havde begge oplevet problemerne i Klosterlunden i forbindelse med Ringsted Natten.

- Vi gik tur for Natteravnene og fandt en næsten livløs ung pige, som måtte køres med ambulance til sygehuset. Jeg blev også bedt om at gå ind på toiletterne, og der så frygteligt ud. Desuden samlede vi mange glasskår op. Vi må have mere SSP-arbejde i området, men de kan nok ikke løse det alene, sagde Finn Andersen (K), mens partikollega Andreas Karlsen efterlyste en større indsats fra de unges forældre.

Som afslutning på debatten foreslog borgmester Henrik Hvidesten, at der bliver indkaldt til et temamøde for de relevante fagudvalg, så der kan blive gjort noget ved problematikken.