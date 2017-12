Artiklen: Opråb fra borgere: Det er farligt at færdes her

Opråb fra borgere: Det er farligt at færdes her

På Eilekiersvej i Benløse nord for Ringsted mangler der gadebelysning, og asfalten er så hullet og fyldt med vandpytter, at vejen skaber utryghed blandt en større gruppe borgere i Benløse-området.

- Når jeg kører her tidligt om morgenen, er det meget svært at se. Det føles ubehageligt, og man bliver tit nødt til at trække ud i mudderet, når der kommer en lastbil, fortæller 15-årige Marcus Beck, der dagligt benytter vejen for at komme i skole.