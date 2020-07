Se billedserie Her ses instruktør Christina Rosendahl sammen med de to hovedrolleindehavere i filmen »Vores Mand i Amerika«. Det er Mikkel Boe Følsgaard (tv.) og Ulrich Thomsen (th.). Pr-foto

Oplev instruktør og historiker ved snigpremiere i Moviehouse

Ringsted - 18. juli 2020 kl. 16:38 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag 5. august klokken 20 byder Moviehouse i Ringsted på en snigpremiere på den danske film »Vores Mand i Amerika«, der først får premiere i de øvrige danske biografer ugen efter.

Udover at se filmen får publikum en halv times spændende introduktion af instruktør Christina Rosendahl og historiker og forfatter Bo Lidegaard.

- Vi er stolte over at kunne præsentere dette arrangement for borgerne i Ringsted og omegn. Det er tiltag som disse, vi gerne vil til at lave flere af fremover, siger Kristoffer Gade fra Moviehouse.

Bo Lidegaard har tidligere i år udgivet en bog om Henrik Kauffmann, der havde afgørende betydning for Danmarks skæbne både under og efter krigen.

Under 2. Verdenskrig var han Danmarks rebelske ambassadør i Washington, og han startede sin egen modstandskamp, da den danske regering overgav sig til nazisterne.

I sin radiotale på landsdækkende amerikansk radio den 9. april 1940 annoncerede han, at han ikke længere ville tage imod ordre fra den danske regering, da de ikke havde en fri vilje.

Kauffmann gjorde det klart, at han anså sig selv som den eneste sande repræsentant for den danske befolkning og at han ville kæmpe for at vinde friheden tilbage.

Henrik Kauffmann var den første og eneste fra det officielle Danmark, der fra første færd undsagde den danske regerings politik.

Han blev derfor også afgørende for, at Danmark i sommeren 1945 blev inviteret med til de allieredes konference i San Francisco, hvor FN blev grundlagt, og han var i høj grad med til også at forme efterkrigstidens danske udenrigspolitik.

Billetter til forpremieren er sat til salg hos Moviehouse.

I Lokalbladet, der udkommer onsdag 22. juli, vil det desuden være muligt at deltage i en konkurrence, hvor man kan vinde billetter til arrangementet.

