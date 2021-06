Oplev fotoudstilling på bibliotek

Fang din by er en fotokonkurrence arrangeret af Danske Arkitektur Center, hvor det handler om at engagere danskerne i deres byer.

Initiativet skal få flere til at få øjnene op for arkitekturen i byen og for, hvordan arkitektur sætter rammerne for vores hverdagsliv.

- Fotografierne bærer præg af, at samfundsperspektivet er med i dem alle sammen. Det er det udgangspunkt, vi har haft: at de skulle sige noget om, hvor vi er som samfund, og hvordan vi lever lige nu i den her lidt specielle tid. Vi har kigget på fotografierne - ikke kun med fritidsbrillerne, hvor det handler meget om, hvad man render og laver for sjov - men også med et alvorselement, da fotografierne i år også selv har haft et mere alvorligt perspektiv, fortæller jurymedlem og street- og arkitekturfotograf Dennis Skyum i en pressemeddelelse.