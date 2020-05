Oplev duoudstilling i Ringsted Galleriet

Ringsted Galleriet er klar med en ny udstilling fra lørdag 23. maj. Grundet covid-19 har galleriet på Bøllingsvej 15 stadig kun åbent lørdage klokken 13-16 efter telefonisk aftale, dog med undtagelse af eventet »Kunst i Pinsen« fra den 30. maj til 1. juni. Her slår galleriet dørene op og har åbent på sædvanlig vis alle tre dage.

Lasse Schmidt Hansen og Jesper Rasmussen beskæftiger sig på forskellig vis med æstetisering af forskellige rum, såsom det offentlige rum, udstillingsrummet og rum for billedkunstnerisk aktivitet.

Men selvom rum, som begreb og sted, er centrale emner for begge billedkunstnere, er deres æstetiske tilgange meget forskellige. Hvor Jesper Rasmussen tilføjer tomhed til billedet eller installationerne, giver Lasse Schmidt Hansen tomheden fylde via drilske titler og smukke, rumlige kompositioner.

Siden begyndelsen af 1980'erne har Jesper Rasmussen arbejdet med et bredt spektrum af medier. Helt centralt står hans arbejde med installation og fotografi, der kredser om rum, arkitektur og landskab.

På udstillingen viser Jesper Rasmussen blandt andet en række, nyere fotografier fra serien, Off Location, der forestiller bygninger og pladser i det offentlige rum, hvor de fleste spor af menneskelig aktivitet og funktion er fjernet digitalt, så stederne fremstår tomme.

Hos Lasse Schmidt Hansen er omdrejningspunktet det intime rum. Igennem fotos og objekter har han fokus på dét at konstruere et (spinkelt) billedkunstnerisk værk og præsentere det med solid overbevisning.

Et mønstereksempel er et tredelt billede, Making Things (2009), der viser tre sort/hvide fotografier indrammet med passepartout.

Fotografierne er af kunstnerens atelier, der ikke ligefrem sprudler af kreativitet og store planer. I stedet ses et arrangement af genstande i et kontorlignende rum med et bord, en stol, lidt kontorartikler og andre småting.