Oplev Søren Huss i selskab med underholdningsorkester

Smukke oplevelser byder sig, når de to parter bygger et univers op og samtidig bryder mure ned med fingerspitzgefühl og urokkeligt nærvær.

Gennem to årtier har Søren Huss ramt landet med en karismatisk vokal, et talent for nærvær og lyrisk snilde. Tur/retur tilbage til start 00'erne, hvor Saybia væltede det danske musiklandskab. Frem til 10'erne, hvor Søren Huss spandt et fantastisk lydbillede med albumudgivelserne 'Troen og Ingen (2010)', 'Oppefra og Ned (2012)', Midtlivsvisen (2017) og 'Sort Og Hvid Til Evig Tid' (2019).