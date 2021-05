Nu er der mulighed for at heppe på de danske fodbolddrenge, når de tre første gruppekampe i Danmarks pulje vises på storskærm. Foto: Jens Wollesen

Oplev Danmarks tre gruppekampe på storskærm

I 2021 markerer UEFA 60-året for den første EM-slutrunde ved at fordele værtskabet på 11 forskellige byer i hele Europa. Danmark er for første gang blevet valgt som et af værtslandene ved en EM-slutrunde. København skal være vært for fire kampe i perioden fra den 11. juni til den 11. juli 2021.