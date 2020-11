Opgradering af welness-afdeling på Slangerupgaard

- Vi har længe overvejet muligheden for at løfte hestewellness til øverste kvalitetsniveau ved et samarbejde med den - efter vores opfattelse - mest erfarne og fagligt kompetente inden for hestewellness, Sandie Bregnager Kjær - og på den måde forstærke vores ambition om at blive et af de førende hestecentre i Danmark, siger ejer af Slangerupgaard A/S Alex Buchardt Pedersen i en pressemeddelelse.