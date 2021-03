Opfordring fra grøn guide: Pas på naturen når du er på besøg

Derfor har der nogle steder været trængsel på stierne, og det er også hyppigere sket, at nogen har glemt at tage skraldet med sig eller ladet hunden løbe fri, hvor den reelt ikke må løbe.

- Der er mange skønne muligheder for at komme lidt mere ud i naturen i Ringsted Kommune, og det er kun dejligt, at endnu flere har fået øjnene op for de muligheder, som ofte er lige uden for vores dør, siger grøn guide i Ringsted Kommune Lars Berndt i en pressemedddelelse.