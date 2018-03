Opførelse af bypark er i fuld gang

- Der er ikke nogen tvivl om, at det bliver en kæmpe gevinst for området, fortæller Kjeld Rasmussen, der er formand for Ørslev Landsbylaug.

- Det er jo for at vi alle sammen skulle have muligheden for at lave nogle fritidsaktiviteter for hele familien, men også at vi kan motionere udendørs og indendørs, siger Kjeld Rasmussen.