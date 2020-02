Opbakning til skattelettelser på Venstres generalforsamling

Det på trods af, at partiet det seneste år på landsplan har været igennem lidt af et stormvej med den interne strid om formandsposten.

Med 40 fremmødte til Venstres generalforsamling i Ringsted Sport Center tirsdag var det en tilfreds formand Lars Gormsen, der igen kunne konstatere, at den lokale interesse for partiet ikke er dalet.

- Vi fik endda et medlem, der havde meldt sig ud, tilbage igen, konstaterer formanden for vælgerforeningen i Ringsted.

Råderum og vækst

Partiets lokale udmeldinger om, at man støtter skattelettelser i Ringsted Kommune såfremt der opstår et økonomisk råderum efter udligningsreformen, vandt også gehør.

Dog pegede enkelte på, at skattelettelser ikke må gå ud over muligheden for at udvikle Ringsted som vækstkommune, som det sker i disse år.