Onlinekoncert med Tine Mynster

"Balder og hele farveladen" er en musikalsk forestilling for de mindste børn fra et år om Balder og hans kulørte familie.

Man kan se hele koncerten online via Ringsted Biblioteks facebookside. Det koster ikke noget at se med og børn kan sagtens deltage i koncerten, selvom de ikke har en ærtepose.

Koncerten med Tine Mynster sendes live på Ringsted Biblioteks facebookside lørdag den 13. marts klokken 10.00-10.35. For at se med, skal man bare gå ind på bibliotekets facebookside. Her kommer koncerten til at ligge øverst under hele udsendelsen.