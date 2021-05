Se billedserie Omtrent 20 beboere deltog ad gangen til tre digitale workshops i april, hvor man kunne komme med inputs og tanker til fremtidens Sønderpark. Foto: Johnny Gudmand

Online-møder gav ideer til fremtidens Sønderpark

Ringsted - 09. maj 2021

Udearealer, altaner og badeværelser var temaerne til beboerworkshops i sidste måned for beboerne i Sønderpark, der ligger på Ahorn Allé. Grundet corona måtte det holdes over Zoom for at sikre beboerinddragelsen i forbindelse med, at et flertal af beboerne stemte for en helhedsplan af bebyggelsen til 421 millioner kroner på et ekstraordinært afdelingsmøde tilbage i efteråret 2020.

- Det er vigtigt, at beboerne er blevet hørt, først ved afstemningen i efteråret (2020, red.) og her ved detailplanlægningen. Dermed ikke sagt, at alle får deres vilje, men vi har beboerdemokrati i Danmark, og det er vigtigt, at beboerne kan se deres egne fingeraftryk, når der om fire år står otte renoverede blokke, siger næstformand i Ringsted Almene Boligselskab Michael Lomholt i en pressemeddelse om de digitale beboerworkshops.

Flere tanker til fremtiden

De digitale beboerworkshops strak sig over tre aftener med cirka 20 deltagere til hvert af møderne. Planen var oprindeligt, at man skulle samle beboerne til et fysisk møde, men på grund af corona var det ikke muligt. Derudover ville en udskydelse af beboerinddragelsen have gået ud over tidsplanen for renoveringsprojektet af bebyggelsen.

- Vi havde jo lovet beboerne, at de ville blive inddraget i beboerworkshops, og derfor var det vigtigt for os, at vi fandt en løsning, siger Michael Lomholt.

Alle Sønderparks beboer fik derudover mulighed for at komme til orde via en spørgeskemaundersøgelse, som en fjerdedel af beboerne har meldt tilbage på.

Og det glæder Claire Callaghan Olsen, som er projektleder i DAB.

- Beboerne kender deres boliger og område bedre end nogen andre. Rådgiverne har faglig viden og kan se på byggeteknik, men beboerne kan fortælle om dagligdagen. For eksempel fik vi at vide, at faldet i brusenichen er forkert i de nuværende boliger, og det kunne være noget, man ellers ville overse, siger hun i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Vi har for eksempel fået beboernes input til, at legepladserne fungerer godt. Det stemmer overens med rådgivernes konstateringer, og så er der jo ingen grund til at lægge kræfter her.

Corona-udfordringer

Corona har ikke blot gjort det vanskeligt for beboerne at mødes om fremtiden for Sønderpark. Det har også lagt en vis dæmper på de sundhedseftersyn, boligerne skal have foretaget i forbindelse med renoveringen.

- Der har ikke været samme adgang til boliger som før corona, men der er blevet foretaget stikprøver og tekniske undersøgelser, der har gjort, at rådgiver alligevel kan udarbejde et godt udbudsmateriale. Efterfølgende har coronasituationen udviklet sig sådan, at vi kan nå sundhedseftersyn i alle boliger i slutningen af maj, siger næstformanden i Ringsted Almene Boligselskab, Michael Lomholt.

Næste skridt for Sønderpark er, at Byggeudvalget skal konkludere på beboerinddragelsen og sætte retningen for rådgivernes planlægning af projektet.

Renovering af Sønderpark kommer til at være færdig i 2025 og vil i en kort periode betyde genhusning af bebyggelsens knap 1000 beboer.