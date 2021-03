Online foredrag

Mens vi venter på at åbne dørene igen, tilbyder Museum Vestsjælland at komme indenfor online hos sine museumsgæster, uanset om det er derhjemme, i sommerhus eller i udlandet.

Museumsdirektør Eskil Vagn Olsen giver torsdag den 25. marts klokken 16-17 et rids af en svunden epoke med foredraget "Da spaniolerne kom - et kulturmøde i 1808".

Museum Vestsjælland har en teknisk assistent siddende parat før og under foredraget, så det er muligt at få hjælp, hvis teknikken driller.

Alle arrangementerne foregår online via Zoom. Ved billetbestilling sendes et link med vejledning til at logge på foredraget. Billet bestilles via vestmuseum.billetexpressen.dk.