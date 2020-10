Omstridte skraldestativer duer ikke om tre år - men skattekroner skal bruges til 525 nye

Det er lidt af en blindgyde affaldshåndteringen i Ringsted Kommune er røget ind. For nogle måneder siden kom det frem, at virksomheden Rubæk, der leverer Ringsted Kommunes specialfremstillede trefløjede skraldestativer af metal, ikke vil være med længere. Det er for dyrt og - tilsyneladende - for upraktisk for virksomheden at fremstille de unikke stativer.